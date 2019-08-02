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02 Ağustos 2019 Cuma 10:52:21 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:36:14

Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu sayfası

Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınav tarihi merak ediliyor. Hukukçuların katılacağı arabuluculuk sınav tarihi açıklandı. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınav tarihi merak ediliyor. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ilan edildi. 5 bin arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Ayrıca; 2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak, 02 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 


MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

 

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
 

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Arabuluculuk sınavına başvuracakların; 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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