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09 Aralık 2019 Pazartesi 10:28:14 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:30:12

Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?

Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Arabuluculuk sınavı 24 Kasım Kasım Pazar günü Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Heyecanla beklenen arabuluculuk sınavı sonuçlarına hakkında Kurum tarafından yapılan açıklama haberimizde yer alıyor...

Arabuluculuk sınavı sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 24 Kasım'da gerçekleşen sınava giren adaylar "Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Arabuluculuk sınavı 24 Kasım Kasım Pazar günü Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapıldı. Arabuluculuk sınavına giren adaylar Kurum tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Arabuluculuk sınavı sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Arabuluculuk sınavı sonuçları ile ilgili Kurum tarafından açıklama yapıldı. Kurum tarafından, "Arabuluculuk sınav sonuçları Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilmesinden itibaren en kısa sürede İnternet sayfamızda yayımlanacaktır.

Sonuçlara T. C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasında adayın sınav puanı ve başarılı yada başarısız olduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Sosyal medyada çıkan asılsız haberlere adayların itibar etmemesi önemle rica olunur." şeklinde açıklama yapıldı.

ARABULUCULUK SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Kurum tarafından arabuluculuk sınavı sorularına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ARABULUCULUK ŞARTLARI NELER?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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