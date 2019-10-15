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15 Ekim 2019 Salı 15:21:18 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 15:22:52

Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman? Arabuluculuk şartları neler?

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen 5 bin arabulucu ihtiyacına yönelik olarak sınav yapılıyor. 19 Ağustos'ta başlayan arabuluculuk sınav başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Arabuluculuk için başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alındı. Şimdi gözler Arabuluculuk sınavına çevrildi. Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla arabuluculuk sınavının yapılacağı günü bekliyor. Arabuluculuk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Arabuluculuk sınavı için geri sayım devam ediyor.5 bin arabulucu alımı yapılıyor. Arabuluculuk sınavı için başvurular 19 Ağustos, 6 Eylül 2019 tarikleri aralığında alındı. Arabuluculuk başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden yapıldı. Şimdi gözler Arabuluculuk sınavına çevrildi. Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla arabuluculuk sınavının yapılacağı günü bekliyor. Arabuluculuk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU


 

ARABULUCULUK SINAVI 2019 NE ZAMAN?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK ŞARTLARI NELER?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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