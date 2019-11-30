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30 Kasım 2019 Cumartesi 13:34:43 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 13:36:14

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Arabuluculuk sınavı 24 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Arabulucu olmak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta sonu sınavda ter döktüler. 150 dakika süren sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde yapıldı. Arabuluculuk sınav sonuçlarına ilişkin Kurum tarafından yapılan açıklama haberimizde..

Arabuluculuk sınavı  Kasım Pazar günü Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar gözlerini çıkan adaylara çevirdi. Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Arabuluculuk sınav sonuçlarına ilişkin kurum tarafından açıklama geldi. İşte arabuluculuk sınav sonuçlarına ilişkin kurum tarafından yapılan açıklama..

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Arabuluculuk sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Arabuluculuk sınavı sonuçlarının açıklanması ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Kurum tarafından, "Arabuluculuk sınav sonuçları Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilmesinden itibaren en kısa sürede İnternet sayfamızda yayımlanacaktır.

Sonuçlara T. C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasında adayın sınav puanı ve başarılı yada başarısız olduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Sosyal medyada çıkan asılsız haberlere adayların itibar etmemesi önemle rica olunur." şeklinde açıklama yapıldı.

ARABULUCULUK SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Kurum tarafından arabuluculuk sınavı sorularına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ARABULUCULUK ŞARTLARI NELER?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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