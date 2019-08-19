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19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49:44 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51:21

Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler?

Arabuluculuk sınav başvurusu başladı mı? Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Arabuluculuk sınavına girmek isteyen adaylar sınav ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Arabuluculuk sınavına bugün itibari ile başvuru yapılabiliyor. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki, Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? İşte arabuluculuk sınavına ilişkin merak edilen detaylar..

Arabuluculuk sınav başvurusu başladı mı? Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Sınava girmek isteyen adaylar sınav hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Arabuluculuk sınavına bugün itibari ile başvuru yapılabiliyor. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? sorusunun yanıtı ve  arabuluculuk sınavına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

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ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
 

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Bugün başlayan başvuru dönemi 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Arabuluculuk sınavına başvuracakların; 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Arabuluculuk sınavı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

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