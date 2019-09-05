Arabuluculuk başvuruları yarın sona eriyor! Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte?
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 Eylül'de sona ermesi beklenen arabuluculuk sınav başvuruları, yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Duyuruda arabuluculuk son başvuru tarihi olarak 6 Eylül 2019 tarihi açıklandı. Buna göre, arabuluculuk başvuruları yarın saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Başvurularını yapan hukukçular "Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Henüz başvuru yapmayan adayların, başvuru işlemlerini yarın içerisinde yapmaları gerekiyor. Arabuluculuk başvuruları elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınıyor.
Arabuluculuk başvuruları yarın sona eriyor. Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınava girecek adaylar için başvuru dönemi geçtiğimiz Pazartesi sona erecekti. Ancak yoğun talep üzerine arabuluculuk sınav başvuru tarihi uzatıldı. Arabuluculuk son başvuru tarihi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2019 olarak açıklandı. Buna göre, arabuluculuk başvuruları yarın saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte gerçekleşecek? sınavla ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
ARABULUCULUK BAŞVURU FORMU
ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
ARABULUCULUK SINAVI 2019 HANGİ TARİHTE?
Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.
KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?
Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3) Tam ehliyetli olmak,
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı
- Tevfik Göksu'dan bin 717 makam aracını bulamayınca hizmet araçlarını Yenikapı'ya yığan Ekrem İmamoğlu'na: Şov uğruna İstanbul'da hayatı durdurdu
- Yunanistan Türkiye'nin çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi
- Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor
- Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız