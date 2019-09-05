Arabuluculuk başvuruları yarın sona eriyor. Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınava girecek adaylar için başvuru dönemi geçtiğimiz Pazartesi sona erecekti. Ancak yoğun talep üzerine arabuluculuk sınav başvuru tarihi uzatıldı. Arabuluculuk son başvuru tarihi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2019 olarak açıklandı. Buna göre, arabuluculuk başvuruları yarın saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Arabuluculuk sınavı 2019 hangi tarihte gerçekleşecek? sınavla ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

ARABULUCULUK SINAVI 2019 HANGİ TARİHTE?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.