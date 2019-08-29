Ara buluculukla iş davalarında yüzde 90'ın üzerinde başarı

Birkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezince, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Temel Ara Buluculuk Eğitimi'nin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, demokrasinin ve hukukun bulunmadığı bir ülkede yatırımın da olmayacağını söyledi.

İş insanlarının, sermayenin aradığı en önemli şeyin hukuk olduğuna dikkati çeken Birkan, "Hukuk, hukukun üstünlüğü, demokrasi olacak. Bu yoksa mümkün değil o şehirde, ülkede sermaye de ticaret de olmuyor. Sorunların, çıkan ihtilafların en kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Klasik yargılama metodu zamana yayılan bir metot"

Yatırım yapılırken istenen belgeler ve sağlanan kolaylıklar konusunda Türkiye'nin ciddi çalışmaları hayata geçirdiğini anlatan Birkan, "Hepimizin bildiği gibi bir klasik yargılama metodu var. Bu yargılama metodu haklı, bildiğimiz bir metot ama maalesef usülüyle beraber zamana yayılan bir metot. İletişimin ve teknolojinin hızlanmasıyla beraber artık bu tür çözümler, maalesef iş insanlarına, sanayicilere, insanlara tatmin edici gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Birkan, özellikle tahkim ve ara buluculuk konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret ederek, "klasik yargılama" denilen sistemin eski model durduğunu söyledi.

Ülkede "alternatif çözüm modeli" denilen ara buluculuk modelinin son yıllarda bayağı geliştiğine dikkati çeken Birkan, "İş davalarında neredeyse yüzde 90'ın üzerinde başarı var yani artık iş davalarımız, işçi, işveren ve ara bulucu eşliğinde dostane şekilde çözümleniyor. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri, davayı kazanan da kaybeden de memnun değildi ama bu ara buluculuk sistemiyle iki taraf da memnun. Kimsenin yüzde 100 anlaşmamış olduğu bir dava sonuçlanmamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece yerelde ara buluculuğun bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Birkan, Türkiye'nin ihracat ve ithalat yapan bir ülke olduğunu söyledi.

Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancılık unsuru olan birçok şirket ülkemizde, şehirimizde hizmet ediyor. Bunlarla da aramızda problemler çıkıyor. Yereldeki ara buluculuğu 7 Ağustos'ta imzalamış olduğumuz Singapur Sözleşmesi ile uluslararası platforma taşıdık. Orada 46 ülke imzaladı ama diğer ülkelerin de imzasına açık. Tahminim bir yıl sonra Birleşmiş Milletler'e üye olan hemen hemen her ülke, bu sözleşmeyi imzalayacak yani yereldeki bizim yapmış olduğumuz ara buluculuk anlaşmasını aynı zamanda infazını o ülkeler de aynen Türkiye'deymiş gibi ifa edeceğiz ya da orada yapılan bir anlaşma bizim ülkemizde de geçerli olacak."

Ara buluculuğun gelişmesinin ticari ve toplumsal hayatta çok büyük bir rol oynayacağını vurgulayan Birkan, adaletin yerine gelmesi noktasında davada kazananın da kaybedenin de memnun olduğu, herkesin kazandığı model olması hasebiyle ara buluculuk üzerinde hassasiyetle durduklarını söyledi.

Birkan, "Artık kamu kurumlarıyla da aramızdaki sorunları ara buluculukla çözme noktasında yasal mevzuatın yeniden oluşmasıyla ilgili çalışmalar da mevcut. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de kamu kurumları arasındaki sorunların çözümünde sulh yolunu inşallah hayata geçireceğiz." görüşünü paylaştı.

Konuşmanın ardından eğitime katılanlara sertifikaları Birkan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener tarafından verildi.

(AA)