14 Kasım 2019 Perşembe 12:53:11 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 12:55:00
Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı."
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