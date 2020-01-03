App Store uygulamasının açığını bulan Bursalı gençlerden Apple'a ret!

  • Bist 100
    114109
  • Dolar
    5,9780
  • Euro
    6,6648
  • Altın
    297,4680
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sis altındaki Mardin'den muhteşem kareler Sis altındaki Mardin'den muhteşem kareler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Fransa İran’daki vatandaşlarını uyardı Fransa İran’daki vatandaşlarını uyardı
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı
İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi! Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi!
Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor
Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor
Koza-İpek davasında sona gelindi Koza-İpek davasında sona gelindi
Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler
Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi... Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi...
Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor
Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı
Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif
Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya
Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası
MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü
ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı
Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 10:53:17 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:42:24

App Store uygulamasının açığını bulan Bursalı gençlerden Apple'a ret!

App Store uygulamasının açığını bulan Bursalı Yasin Sezen (17) ve Recep Kocaözağa (17), açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen Apple'ın teklifini reddetti.

Merkez Nilüfer ilçesi Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü’nde öğrenim gören Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa, Apple marka cihazların bir açığını buldu.

Sporla uğraşan iki genç, telefonlarına App Store üzerinden fitness uygulaması indirdi. Bu uygulamayı beğenmeyen gençler, uygulamayı iade etti. App Store’da indirdikleri uygulamanın iade işlemi gerçekleştirdikten sonra uygulama için ödedikleri paranın hesaplarına iade edildiğini gördü. Bu işlemden sonra uygulamaya giren gençler, paralarının iade edilmesine rağmen uygulamanın telefonlarında durduğunu fark etti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

DHA'nın haberine göre, Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen iki genç, ödülü az bulduğu için teklifi kabul etmedi.

"HEM UYGULAMA TELEFONDA KALIYOR HEM DE FAZLADAN PARA ALIYORUZ"

Apple’da buldukları açığı anlatan Yasin Sezen, “Sporla uğraşıyorum. App Store'da gezinirken sporla ilgili bir uygulama buldum. Daha sonra uygulamayı satın alıp indirdim ve giriş yaptım. İlgimi çekmedi ve geri iade etmek istedim. Ürünü iade ettim ve paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ve paramı geri almış oldum.

Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık. Hem uygulama bizde kalmış oldu hem de yatırdığımız paranın bir mislisini daha kendimize kar olarak almış olduk. Denediğimiz çoğu uygulamada aynı sonucu aldık. Farklı cihazlardan denedik. App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruz” dedi.

"AÇIĞI BULDUĞUMUZU KANITLADIK"

Apple’ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten Recep Kocaözağa, “Açığı bulduktan sonra başka cihazlardan da test ettik. Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz. Apple'nin kendi ayarları üzerinden ve kendi bilgilerimizi kullanarak böyle bir işlem yaptık. Üçüncü bir uygulama kullanmadık” ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ