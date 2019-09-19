AP'den skandal belediye başkanları kararı! Dinlemeden onayladılar

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, el kaldırarak oylama yöntemiyle aldığı kararda, Türkiye'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınadı.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının terörle bağlantıları olduğu yönündeki iddiaların "tartışılır" olduğu ifade edilirken, kayyum atamalarının demokratik yapıyı zedelediği savunuldu.

Kararda, söz konusu belediye başkanlarının tekrar görevlerine iade edilmesi çağrısı yapıldı.

- Dinlemeden oyladılar

AP Genel Kurulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen "Türkiye'deki Durum" başlıklı tartışma oturumuna çok az sayıda milletvekilinin katılması dikkati çekti.

Diğer yandan tartışmaları dinlemeyen milletvekilleri, oylama sürecinde hazır bulundu.

- KPK Başkanı Karayel mektup yollamıştı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, dün AP milletvekilleri için bir mektup kaleme alarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının neden görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Söz konusu belediye başkanlarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve üst düzey yöneticilik yapmak gerekçeleriyle çok sayıda soruşturma ve adli kovuşturma yürütüldüğünü anımsatan Karayel, "Hiçbir demokrasinin, yetkisini kötüye kullanan ve terörü destekleyen bir belediye başkanının yasa dış faaliyetlerine izin vereceğini düşünmüyorum." vurgusunu yapmıştı.



TERÖRİSTİ CANLI YAYINA BAĞLADILAR



Teröre kuçak açan Avrupa Parlamentosu'nda Orta Doğu'daki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı bir görüşme yapılmış, YPG'li bir kadın terörist Skype ile canlı yayına bağlatılmıştı. Aynı AP, daha önce de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu bir sergi açılmıştı.









(AA)