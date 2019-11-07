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07 Kasım 2019 Perşembe 13:01:14 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 13:03:00

AP üyesi Zdechovsky'den 'Diyarbakır anneleri'ne sürpriz ziyaret

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.      

 Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.      

Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.      

(AA)

 

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