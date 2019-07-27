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27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:22:47 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24:34

AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? 2019 AÖF 3 ders sınav yorumları!

AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? sorusu arama motorlarında yoğun olarak aratıyor. Sınava ilk defa girecek olan AÖF öğrencileri 3 ders sınavı yorumlarını merak ediyor. AÖF 3 ders sınavı bugün yurdun belli illerinde saat 15:00'te başlayacak. AÖF öğrencileri bu sınava girerek, kaldığı son 3 dersten geçebilme hakkına sahip olacak.Üç Ders Sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak. AÖF 3 ders sınav süresinin sona ermesi halinde AÖF 3 ders sınavı ile ilgili yorumlar yapılacak. AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? sorularının yanıtı ve 2019 AÖF 3 ders sınav yorumları haberimiz içerisinde yer alacak.

AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? sorusu arama motorlarında yoğun olarak aratıyor. Sınava ilk defa girecek olan AÖF öğrencileri 3 ders sınavı yorumlarını merak ediyor.  AÖF 3 ders sınavı bugün saat 15:00'te başlayacak. AÖF öğrencileri bu sınava girerek, kaldığı son 3 dersten geçebilme hakkına sahip olacak. Açıköğretim Fakültesi'nin AÖF 3 ders sınavı sona erdikten sonra AÖF 3 ders sınav soruları ve cevaplarını açıklaması bekleniyor.  

AÖF 3 ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor. Sınava girecek öğrenciler AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından çıkarabiliyor. 

AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde düzenleniyor. AÖF 3 ders sınavının yapılacağı illerde açıköğretim büroları da belli bir saate kadar hizmet verecek olup, AÖF öğrencileri giriş belgelerini bu kurumlardan da alabiliyor.

AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI
 

AÖF 3 ders sınavı yurdun bazı illerinde düzenlenecek. AÖF 3 ders sınavı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılmıştı. Bu arayüzde üç ders sınav merkezinin değişmesini isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yaptı. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli oldu. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda kalıyor.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak.

3 DERS SINAVI KOLAY MI, ZOR MU? 2019 AÖF 3 DERS SINAV YORUMLARI

AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? sorusu arama motorlarında yoğun olarak aratıyor. Sınava ilk defa girecek olan AÖF öğrencileri 3 ders sınavı yorumlarını merak ediyor. AÖF 3 ders sınav süresinin sona ermesi halinde AÖF 3 ders sınavı ile ilgili yorumlar yapılacak.  AÖF 3 ders sınavı kolay mı, zor mu? sorularının yanıtı ve 2019 AÖF 3 ders sınav yorumları haberimiz içerisinde yer alacak.

3 DERS SINAV NOTU, DÖNEM SONU SINAV NOTU YERİNE GEÇİYOR MU?

“Üç Ders Sınavı” notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçiyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile “Üç Ders Sınavı” notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirleniyor. Öğrencinin başarı notları; “Üç Ders Sınav” sonucu esas alınarak hesaplanıyor. Öğrencinin harf notları; “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirleniyor.

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan öğrenciler AÖF 3 ders sınavına girebiliyor.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREMİYOR?

Buna karşın lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na giremiyor.

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