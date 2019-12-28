"Antalyalıyı mutlu edeceğiz" diyen CHP'li başkan Muhittin Böcek'ten zam yağmuru

Seçim döneminde "Antalyalı'yı mutlu edeceğiz" sloganları atan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek zamlarıyla geldi. Toptancı hallerinden tiyatro gösterimlerine, çevre koruma müdürlüğünden mezar yerlerine kadar 400 kalem hizmete zam yaptı. Uygulanan yeni zamlar "2020 Yılı Ücret Tarife Teklifleri" komisyon raporlarına yansıdı. Yeni zamların uygulamaya geçme tarihi ise 1 Ocak olarak belirlendi.

ÇOCUK TİYATROSUNA YÜZDE 150 ZAM

48 tiyatrocuyu işten çıkartan ve 36 yıllık Antalya Şehir Tiyatrosu ilk kez perde kapattıran CHP'li Böcek bununla yetinmeyerek 2020 zamlarına tiyatroyu da dahil etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yansıyan yeni tarifelere göre, profesyonel tiyatro gösterimlerinde 4 saate kadar alınan ücret 215 liradan 400 liraya, 8 saate kadar alınan ücret ise 425 liradan 750 liraya çıktı. Çocuk tiyatrosu da zamlardan nasibini aldı. Oyun için saat ücreti 40 liradan 100 liraya çıktı. Amatör tiyatrolarda her oyun için 4 saate kadar olan ücret 160 liradan 250 liraya, 8 saat saate kadar oyunlarda ise tarife 320 liradan 450 liraya yükseldi.

MEZAR YERLERİ TAVAN YAPTI

Fuaye alanı sergi için günlük ücret 265 liradan 500 liraya çıkarken özel toplantı ve kooperatiflere yapılan saatlik tahsis ücreti ise 320 lira yerine 500 lira olarak belirlendi. Konservatuar Şube Müdürlüğü öğrenci harcını 160 liradan 170 liraya çıktı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü özel cenaze hizmeti yapan şirketlerden alınacak mahalle mezarlığı kazım ücretini 180 liradan 200 liraya yükseltti. Kabirden cenaze çıkarma ücreti ise 150 liradan 200 liraya ulaştı. Yine 24 metrekare Kurşunlu Aile Mezarlığı'nın ücreti 25 bin liradan 30 bin liraya, 12 metrekare aile mezarlığı ise 12 bin 500 lirada 15 bin liraya çıktı.

SEYYAR TEZGAH DA NASİBİNİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufu altında bulunan meşrubat, sıkma ve karlama tezgahının ücreti 650 liradan 750 liraya, mısır tezgahının ücreti ise 650 liradan 700 liraya yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ana cadde ve bulvarlarda ATM makineleri koymak suretiyle işgaliye ücreti yıllık 25 bin liradan 27 bin 500 liraya ulaştı. Zam oranları düğün salonlarını da etkiledi. Finike Salihkent Düğün salonu 785 liradan 900 liraya yükseltildi.

PATATES, SOĞAN SATIŞ YERLERİ ARTTI

Toptancı Halleri Şube Müdürlüğü'nin 2020 yılı tarifesine göre merkez hal günübirlik ardiye işgaliye bedeli yıllık 11 bin 500 liradan 12 bin 650 liraya, komisyoncu yazahaneleri 85 bin liradan 93 bin 500 liraya,patates, soğan ve sarımsak satış yeri 36 bin 500 liradan 40 bin 150 liraya yükseltildi. İlçe toptancı halleri de zamlandı. Alanya merkez devir ücreti 25 bin liradan 27 bin 500 liraya, Manavgat merkez devir ücreti 20 bin liradan 22 bin liraya, Kumluca merkez komisyoncu dükkanı ücreti 35 bin liradan 38 bin 500 bin liraya ve Demre merkez komisyoncu dükkanı 21 bin liradan 23 bin 100 liraya çıkarıldı.

ÇÖP VURGUNU

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından satılan ürün ve hizmetlere zam yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, daire başına ilaçlama ücretini 90 liradan 110 liraya, bodrum ilaçlamalarını 100 liradan 120 liraya, 10 tonluk araçla vidanjör çekimi fiyatını 200 liradan 250 liraya ve 15 tonluk araçla vidanjör çekimini 210 liradan 260 liraya çıkardı. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilmesi halinde ayaklı çöp sepeti 180 liradan 220 liraya, 800 litre çöp konteyner adet fiyatı 800 liradan bin liraya, evsel atık imha ücretinin tonu 49 liradan 60 liraya, evsel nitelikte olan endüstriyel atık imha ücretinin tonu 118 liradan 140 liraya, bozulmuş gıda maddeleri imha ücreti 118 liradan 140 liraya ulaştı.

HAYAT KURTARMAK ARTIK DAHA PAHALI

İtfaiye daire başkanlığı, evde yaşlı veya çocuk kalması ve yangına sebep olabilecek durumlar hariç her kapı açma olaylarından artık 160 lira yerine 170 lira alacak. Yine yangın söndürme aracı kira bedeli saatlik 375 liradan 400 liraya, yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi dışındaki eğitimler, kişi başı 110 liradan 120 liraya çıktı. Öte yandan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, büyükbaş hayvan kesim ücretini 100 liradan 110 liraya, küçükbaş hayvan kesim ücretini 15 liradan 17 liraya çıkarttı.