14 Ocak 2020 Salı 14:34:42 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:35:26
Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde bir firmaya ait tıbbi gaz dolum tesisindeki tahliye pompasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bu sırada tahliye pompasında çalışan Hasan Mermer (50), ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mermer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
(AA)
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