Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı üzerine polis harekete geçti
Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sabah sporu için evden çıktığı sırada evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel'in ihbarı üzerine bölgeye gelen polis kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti.
KANUFLAJLI VE KAR MASKELİ KİŞİ MOTOSİKLETLE GÖZDEN KAYBOLDU
Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.
Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.
(DHA)
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