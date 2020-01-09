Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim?
Dizilerin yılbaşı tatilinde olması nedeni ile kanallar akşam kuşağında birbirinden iddialı filmlere yer veriyor. Annemin Yarası filmi de bu akşam televizyonda yayınlanacak filmler arasında yer alıyor. Akşam Annemin Yarası filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Etkileyici konusuyla ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Annemin Yarası filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...
Annemin Yarası filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Annemin Yarası filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapıyor. Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Film, 11 Mart 2016’da vizyona girdi. Etkileyici konusuyla ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Annemin Yarası filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ANNEMİN YARASI FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?
2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.
ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.
ANNEMİN YARASI OYUNCU KADROSU
Meryem Uzerli – Mariya
Ozan Güven – Borislav
Okan Yalabık – Mirsad
Belçim Bilgin – Nerma
Bora Akkaş – Salih
Sabina Toziya
Ayça Eren
Mehmet Ergen – İhsan
Hakan Okan Çiftçi
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