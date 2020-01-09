Annemin Yarası hangi ülkede çekildi? Annemin Yarası konusu ne, oyuncuları kim?

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ANNEMİN YARASI FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.

ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

ANNEMİN YARASI OYUNCU KADROSU

Meryem Uzerli – Mariya

Ozan Güven – Borislav

Okan Yalabık – Mirsad

Belçim Bilgin – Nerma

Bora Akkaş – Salih

Sabina Toziya

Ayça Eren

Mehmet Ergen – İhsan

Hakan Okan Çiftçi