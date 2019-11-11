Annelerin evlat nöbetinde 69. gün
PKK ve HDP’ye tepki gösteren Hatice Levent, "Lanet olsun teröre. Kızımı telli duvaklı gelin yapmak istiyorum" dedi.
Diyarbakır Anneleri’nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 56 ailenin, partinin il binası önünde 3 Eylül'den bu yana sürdürdüğü oturma eylemi, 69. gününe girdi. Bitlis'te, 2015 yılında 18 yaşında üniversite öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelip, 22 Eylül'de eyleme katılan Hatice Levent, HDP’li Sırrı Süreyya Önder'in, aynı yıl kızına yaptığı düğünden fotoğrafları göstererek, tepkisini dile getirdi.
YAVRUMU GERİ VERSİNLER
Kızına düğün yapmak istediğini belirten Levent, ''Benim yavrum nerede? Yavrumu bana versinler. Ben de kızımı telli duvaklı gelin yapmak, düğün yapmak istiyorum. Lanet olsun teröre. Bizim yavrularımız ne hallerde, bunların çocukları böyle yerlerde. Bizim yavrularımız böyle olmak istemiyorlardı. Ben Fadime'mi istiyorum” dedi.
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