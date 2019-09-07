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07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:46:54

Annelerin cesareti HDP’yi titretti

PKK’nın siyasi kolu HDP’nin kaçırdığı çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelerin direnişi büyüyor. Sözde insan hakları örgütlerinin ağzını ise bıçak açmıyor.   

Eli kanlı terör örgütü PKK’ya meydan okuyan annelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi, yeni katılımlarla kitlesel bir harekete dönüştü. Ailelerin sayısı eylemin 4’üncü günde, 11’e yükseldi. Eyleme dün katılan annelerden Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun’dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını söyledi. PKK’ya teslim edilen oğlunu geri almakta kararlı olduğunu söyleyen Aysel Koyun, “Benim çocuğumu getirsinler. Çok istiyorlarsa, Avrupa’daki özel okullarda okuttukları kendi çocuklarını göndersinler” diye konuştu. 

DAĞA GİDEN BURAYA GELİYOR 

Yüreği yanık annelerden Sabiha Balta, “Oğlumu görmeye gittim, PKK’lılar başıma silah dayadı. Beş yıldır sabrettim, yeter artık” sözleriyle isyanını haykırırken, Ayşegül Biçer ise “Hiçbir çocuk HDP binasına uğramadan dağa gidemez. Bunu Diyarbakır’da herkes bilir. Evladımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Çocuğunun kandırıldığını savunan Biçer, “Diyarbakır sizin rezilliğinizden bıkmış artık. Yüreklerimizi yakmak için parti kurmuşlar. Bunlar neyin barışından bahsediyorlar. Biz mücadeleyi bırakmıyoruz. Tehdit edildim, ‘oğlunun peşini bırak’ diye. Oğlumun peşini bırakmıyorum, mücadeleye devam ediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum” diye konuştu. 

Terör yandaşlarının tüm tehditlerine rağmen, Diyarbakır’daki HDP il başkanlığı önünde yapılan oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 11’e yükseldi. 

HASTANEYE KALDIRILDI 

Annelerden Remziye Akkoyun, bir ara il binasının içine girip çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP’lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun’un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bu arada, PKK ve HDP’yi ‘insan hakları’ kılıfı adı altında savunan sözde STK ve kadın örgütlerinin, annelerin eylemiyle ilgili hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekti.   

TERÖR AJANSINDAN YENİ YALAN 

Öte yandan terör örgütü yandaşları, annelerin eylemini karalamak için yalanlarını sürdürüyor. Son olarak, terör örgütüne yakın bir haber ajansı, annelere kumanya dağıtan gençleri “polis” diye tanıtarak kara propaganda yapmaya çalıştı. Yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı, yemek servisinin, bir yardım derneği tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Aynı ajans, oturma eylemini başlatan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar’ın zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçtığını öne sürmüştü. 

Polis ısıran vekil dalga geçti 

Van’da katıldığı izinsiz bir eylemde, kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, evlatlarının bulunması için oturma eylemi yapan acılı ailelerle dalga geçti. Aydeniz ve HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için dün polislerle görüştü. Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe, “Merhaba, Kolay gelsin sizlere” dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz’e, “Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar” ifadesiyle tepki gösterdi. Bazı anneler ise Aydeniz’e, “Çocuklarımızı verin bize” diye seslendi. 

Bu çığlık asla kesilmeyecek 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oturma eylemi yapan ailelere her türlü desteğin verileceğini söyledi. Ankara Hakimevi’nde açıklamalarda bulunan Gül, şunları kaydetti: “Çocuklarımıza göz dikenlerle, onların geleceklerine göz dikenlerle, onları dağa çıkartarak geleceklerini söndüren, ömrünün en güzel anlarını dağda geçirmesine neden olan, terör örgütüyle buluşturan tüm bu kesimlerle ve bunlara destek verenlerle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, annelerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu feryat, bu çığlık asla önlenemeyecek, asla kesilmeyecektir.” 

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