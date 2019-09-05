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05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:54:06

Annelerin direnişi büyüyor

Gençleri, PKK’ya teslim etmek için dağa kaçıran HDP’ye tepki çığ gibi büyüyor. Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 10’a yükseldi. 

İnsanları tehdit ve baskıyla korkutarak, küçük yaştaki çocukları dağa kaçıran terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, birçok aileye büyük acılar yaşattı. Diyarbakırlı Hacire Akar’ın HDP il başkanlığı önünde günlerce eylem yapıp evladına kavuşması diğer yüreği yanan ailelere örnek oldu. Çocuklarının HDP’lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in önceki gün başlattığı oturma eylemine katılım çığ gibi büyüdü. Annelere ilk olarak, 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş katıldı.   

ASKER POLİS AİLELERİ GELDİ

Dün 3’üncü gününe giren oturma eylemine, polis ve asker olan oğulları  PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı. Malatya’dan Sadiye Özbey, Gaziantep’ten Songül ve Şevket Altıntaş, Mardin’den Emine ve Şehmus Kaya, çocuklarının; Mersin’den Rahime Uymaz da yeğeninin PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen Sabiha Balta’yla 4 yıl önce kaçırılan oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen Meryem Savur da eyleme katılarak, HDP’ye tepkilerini dile getirdi. 

HDP’liler oturma eylemi yapan ailelere saldırdı. Aileleri darp etmeye çalıyan HDP’lileri polis durdurdu. 

BAŞIMA SİLAH DAYADILAR 

Anne Sabiha Balta, oturma eylemine devam edeceğini ifade ederek, “Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Oğlumu görmeye gittim, PKK’lılar başıma silah dayadı, bırakmadılar oğlumu göreyim. Sonuna kadar bunlara davacıyım. 5 yıldır sabrettim, yeter artık. Kendi oğullarını okutup, avukat, mühendis yapıyorlar, bizim çocukları öldürtüyorlar” dedi. 

BENİM OĞLUM DAĞDA BULDAN'IN OĞLU FRANSA'DA

Diyarbakır HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın kaçırıldığını belirterek katılan baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak “Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa’da” diyerek tepki gösterdi. 

ONLARIN OĞULLARI LÜKS İÇİNDE

Celil Begdaş, HDP milletvekili çocuklarının lüks içerisinde yaşadığını, kendi çocuklarının ise dağda olduğunu söyledi. Pervin Buldan’ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları gösteren Begdaş, şöyle konuştu: “Bu ne arabasıdır, kaç trilyondur? Bir de benim elimdeki telefona bakın. Çıkıp bunun bir açıklamasını bize yapsın. Burası Fransa, benim oğlum da dağda. Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa’da. Nerede bu insan hakları.”

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