Anneleri görmezden geldi

Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci Kâtibi Antonia Wynne-Hughes, 25 Ekim’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na skandal bir ziyaret gerçekleştirdi. Zırhlı bir araçla HDP önüne gelen Antonia Wynne-Hughes, 50 günden fazla bir süredir bina önünde HDP tarafından kaçırılarak dağa götürülen çocukları için nöbet tutan aileleri görmezden geldi. Kadın kâtip yaklaşık bir saat boyunca HDP il binasında kaldı. Çıkışta da aileleri es geçen Antonia Wynne-Hughes, hızla otomobiline binip adeta kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kâtibin, evlatları için günlerdir eylem yapan ailelere yönelik saygısız tutumu büyük tepki çekti.