Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı idam edin

Konya'da kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol tarafından 46 yerinden bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki Tuba Erkol’un katledilişine şahit olan çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Uzaklaştırma kararına rağmen 22 Ağustos’ta eşyalarını alacağı bahanesiyle eve giden Bekir Erkol, eşi Tuba’yı çocuklarının gözü önünde bıçaklamaya başlamıştı. Çocuklarının çırpınışı ve engellemeye çalışması Erkol’u durduramamış, evden çıkmayı başaran eşini kanlar içinde yerde yatmasına rağmen bıçaklamaya devam etmişti. 9 yaşındaki kızı M.’yi annesinin cansız bedeninin yanında bırakan Bekir Erkol, 11 ve 13 yaşındaki oğulları T. ve B’yi yanına alarak kaçmış, daha sonra da polise teslim olmuştu.



DEHŞETİ YAŞADILAR



Annelerinin babaları tarafından vahşice öldürülmesine şahit olan B.E., T.E. ve M.E. dayıları Derviş Ceran’a teslim edildi. Gözü yaşlı çocuklardan 13 yaşındaki B.E. “Baba ne olur ambulansı arayalım dedik, ‘hayır ölecek o, siz uyanmasaydınız ben onu çöpe atacaktım, kimse bulamayacaktı’ diye cevap verdi. En ağır cezayı, gerekirse idam cezası almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖPMEME İZİN VERMEDİ

Çiftin 11 yaşındaki oğlu T.E. de, “Biz engellemeye çalıştık, M. annemi dışarı çıkardı, ancak merdivenlerin orada bayılmıştı. Babam yanına gidip bıçaklamaya devam etti, bize de ‘yardım istemenize gerek yok anneniz öldü’ dedi. Annemi öpmek istedim, izin vermedi” diye konuştu.

ÖLMESİNİ İSTİYORUM

Evin tek kız çocuğu olan 9 yaşındaki M.E. ise, “Biz koşup baktığımızda annemin her tarafı kan içindeydi. Ağabeyimler babamı düşürünce annemi kolundan tutup dışarı çıkardım, merdivenden inecekken yere düştü, kafası yarıldı. Yardım istemek için ziline bastığım komşumuz aniden beni içeri aldı. O adamın ölmesini istiyorum, annemi istiyorum” dedi.

ADINI KIZI TAŞIYACAK

Yeğenlerine sahip çıkan Tuba Erkol’un ağabeyi Derviş Ceran, ”Bu caninin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz. Onun aldığı her nefes bize acı veriyor, ama adaletimize güveniyoruz” diye konuştu. Yeğenlerinin isim ve soy isimlerini değiştireceklerini belirten Ceran, küçük M.’ye annesinin adını vereceklerini söyledi. Derviş Ceran, evde buldukları ve bir seri katilin işlediği suçları anlatan kitabın, babalarının okumaları için çocuklara verdiğini öğrendiklerini de sözlerine ekledi.

(Star Gazetesi)