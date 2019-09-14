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Annelere destek daha da artmalı Annelere destek daha da artmalı

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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:07:38

Annelere destek daha da artmalı

Başkan Erdoğan, çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için nöbet tutan annelerin sayısının daha da artacağını söyledi. “Bu süreci takip ediyoruz, endişeniz olmasın” dedi.

Cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde kılan Başkan Erdoğan, çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için nöbet tutan annelerin hatırlatılması üzerine, “Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Şimdi bu iş, adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil, belki binler oraya akacak ama tabii bir yerde de bir korku olayı da var. Tüm bunlara rağmen sivil toplum kuruluşları vesaire, bunlar da artık Diyarbakır’a gelmeye başladılar. Bu daha da artacak” diye konuştu. 

YAPILMASI GEREKENİ YAPIYORUZ 

Diyarbakır Anneleri’ne, “Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu süreci biz de takip ediyoruz.” diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: “Burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi adeta Meclis’e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine kusura bakmasınlar, biz prim vermeyiz. Onlardan gelecek bir tehditle bunu yapmayız. Zaten biz yapılacak olanı yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de yapıyoruz. 

HER TÜRLÜ CEFAYA SOKTULAR 

Bu süreci devam ettiriyoruz ve bunu devam ettirirken de bütün o terör örgütünün, PKK’nın yıkmış olduğu binaları yeniden inşa ettik. Oralara bütün bu vatandaşlarımızın yerleşmesini sağladık. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor ama bunlar bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü tam aksine oradaki Kürt vatandaşlarımı, kardeşlerimi her türlü eza, cefanın içerisine sokuyor. Onları orada süründürürken, kendi evlatlarını, yakınlarını en lüks yerlerde eğlendirdiler, yaşam sağladılar. Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum.”

MÜCADELEYE YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, Diyarbakır’daki hain saldırıya ilişkin, “Ne olursa olsun mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Devlet, güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır” dedi.

Terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’daki hain saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, “Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır” dedi. 

AİLELERİN TEVEKKÜLÜ 

Erdoğan şunları söyledi: “Olayda ilk etapta 4, daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Şu anda 10 kadar da yaralımız var. Allah yaralılarımıza şifalar versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik, aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Valimizden anbean bilgileri aldığım gibi, şehit aileleriyle dördüyle bire bir aynı zamanda görüşme fırsatım oldu. Fakat onların tevekkülü, onların bütün bunlar karşısında ‘Zaten biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldırmayacak’ diyor.” 

GÖZALTINA ALINDILAR 

Erdoğan, “Şu anda orada gerek HDP İlçe başkanı gerekse belediye fen işleri, şimdilik ilk etapta bunlar alındı ve daha başkaları da bu süreç içerisinde alınıyor, alınacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

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