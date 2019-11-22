Annelerden 'boyun eğmeyin' çağrısı
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 80'inci günde de sürdürdü.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Aile sayısı, 4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek oturma eylemine başlayan Mehmet Aytekin’le birlikte 57 oldu. Aytekin, “Dağda çocuğu, akrabası olan varsa gelsin buradaki oturma eylemine katılsın” diye konuştu. HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler ortak basın açıklaması yaptı.
ZAFERE İMZA ATALIM
Aileler adına açıklama yapan anne Ayşegül Biçer, “Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin buraya şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım” ifadelerini kullandı.
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