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15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:04:42

Anneler terörü bitirecek

Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret eden Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyesi kadınlar, Türkiye kadınları olarak buradayız. Biz birlikte güçlüyüz. Anneler dışarı çıktıysa terör bitecek açıklamasını yaptı. 

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 103'üncü günü geride bıraktı. Oturma eylemine Türkiye’nin dört bir yanından destek ziyaretleri devam ediyor. Yedi Renk Tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu, beraberinde platforma bağlı Elazığ, Sivas, Yozgat, Malatya, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’dan kadın kolları başkanlarının yer aldığı heyetle anneleri ziyaret etti. 

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ 

Ziyarette, her bölgeden birer kadın federasyon başkanının yer aldığını ifade eden Durmuşoğlu, “Diyarbakır annelerimizin çığlığını duyduk ve onlarla aynı yüreği, sıkıntıyı, üzüntüyü yaşadığımızı hissettirmek için geldik. Biz Türkiye olarak, Türkiye kadınları olarak buradayız. Biz sivil toplum kuruluşları olarak gördüklerimizi, duyduklarımızı, yaşadığımız anlatmalıyız. İnşallah annelerimizin dertlerine hep birlikte çare olacağız. Türkiye kadınını dünya tanımış. Hepimiz aynı mayadan geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Anneler dışarı çıktıysa terör bitecek, anneler terörü bitirecek” diye konuştu. 

BURASI SON DURAĞIMIZ 

Anneler de çocuklarına, güvenlik güçlerine “teslim olun” çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyen anne Sevdet Demir de, “Son durağımız burasıdır, son umudumuz burasıdır. Biz buraya geldik. Burası ya bana bayram yeri olur, ya da mezar olacak. Oğlum beni görüyorsan gel” dedi. 

OĞLUM SEN DE BİZİ MUTLU ET

Oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ, soğuk havaya rağmen eylemi sürdürdüklerini söyledi. Evladına hasret kaldığını söyleyen Üçdağ, “Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçlerimiz güçlüdür, seni kurtarır. Bak Cafer geldi, devletimiz bir şey yapmadı. Ailesiyle çok mutlu. Sen de gel. Bizi mutlu et” diye konuştu. 

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