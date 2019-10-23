Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı

  • Bist 100
    98925.7
  • Dolar
    5,7945
  • Euro
    6,4472
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık: Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık: Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım
Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli?
Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! İşte Yanal ve Comolli'nin belirlediği 3 isim... Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! İşte Yanal ve Comolli'nin belirlediği 3 isim...
İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
Younes Belhanda'nın dışında Micheal Seri de Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı! Younes Belhanda'nın dışında Micheal Seri de Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı!
Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek! Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek!
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu
23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi? 23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
Rusya: Terör örgütü PKK/YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek Rusya: Terör örgütü PKK/YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı
23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2019 yayında 23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2019 yayında
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Satın aldığı otomobilin motorundan zehirli boz yılan yılanı çıktı Satın aldığı otomobilin motorundan zehirli boz yılan yılanı çıktı
23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı: 23 Ekim Van depremi kaç şiddetindeydi? 23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı: 23 Ekim Van depremi kaç şiddetindeydi?
Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Bakanlığın uyarısını dinlediler, yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar Bakanlığın uyarısını dinlediler, yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar
A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı
Tokatçı öğretmene beraat kararı Yargıtay'dan döndü Tokatçı öğretmene beraat kararı Yargıtay'dan döndü
Galatasaray taraftarına ağır küfürler eden Belhanda istatistik kağıdında yok oldu! Galatasaray taraftarına ağır küfürler eden Belhanda istatistik kağıdında yok oldu!
Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:03:39 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:30:02

Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de bir araya gelerek Suriye’nin kuzeyi için önemli kararlar almasının yankıları sürüyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG - PKK’nın çekilmesi üzerine ABD ile üzerinde uzlaşılan mutabakatın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmesinde, terör unsurlarının 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat sonrasında Rusya’da birçok önemli isimden konuya dair yorum geldi.
 
"Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı”
 
Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, Soçi’de gerçekleşen Erdoğan - Putin zirvesini ve alınan kararları yorumlayarak, “Erdoğan ve Putin arasında saatlerce süren toplantı Suriye’deki durumun ne kadar zor bir süreç olduğunu gösteriyor. Moskova bir kez daha bölge ve dünya için kilit bir rol üstlendiğini gösterdi” dedi.
 
Anlaşmaya dair fikirlerini belirten Slutsky, “Anlaşma birçok masum insanın ölümünün önüne geçecek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve uluslararası teröre karşı mücadeleye devam edileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında ABD'nin politik tavırlarını da eleştiren Slutsky, “Yapılan görüşmeler ABD’nin alışık olmadığı şekilde şantaj ve tehditler olmadan gerçekleşti. Bu anlaşmayla Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı” dedi.
 
"Mültecilerin geri dönüşü BM öncülüğünde yapılmalı"
 
Gerçekleşen zirvede heyetler arası görüşmelerde yer alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şoygu, Suriyeli mültecilerin geri dönüşüyle ilgili fikirlerini beyan ederek, “Mültecilerin geri dönüşü için özel çaba gerekiyor. Bunun için özel bir çalışma yapılamaz. Bunun için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde uluslararası katılımla çalışma yapılmalı” dedi. Şoygu ayrıca hapiste olan ve Türkiye’nin operasyonlara başlamasıyla salıverilen DEAŞ üyesi yaklaşık 500 kişinin bulunduğunu söyleyerek bu terör örgütü üyelerine karşı önlemler alındığını söyledi.
 
Birçok ülkeden 200 gazeteci görüşmeyi takip etti
 
Gerçekleşen zirve sonrası alınan kararlar Rus basınında geniş yer bulurken birçok yorumcu anlaşmanın Türkiye ve Rusya açısından zafer, ABD açısından ise Suriye’de kaybetmek olduğu yorumları geldi. Rus basınındaki bu yorumlara paralel olarak Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi Rusya’ya komşu ve siyasi olarak yakın olan birçok ülkede de bu görüşler hakim oldu. Kremlin Basın Servisi'ne göre, Türkiye ve Rus basınının yanı sıra Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve birçok Asya ülkesinden 200 uluslararası gazeteci görüşmeyi takip ederek ülkelerine bilgi aktardı.

Terör devleti projesi çöpe atıldı

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ