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29 Kasım 2019 Cuma 16:12:32 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 16:24:58

Anket: "Külliyeye giden CHP’li" yalanı en çok Kılıçdaroğlu'nu, en az Ekrem İmamoğlu'nu yıprattı

Araştırma şirketi Areda Survey, 'Beştepe'de görüşme' iddiasının en çok kimi yıprattığı konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 54,5’i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Söz konusu iddiadan en az yıpranan ise yüzde 0,2 Ekrem İmamoğlu oldu.

Araştırma şirketi Areda Survey, 1100 kişinin katılımıyla aralarında ‘Beştepe’de görüşme’ iddiası başta olmak üzere siyanür yasağı da dahil son günlerde en çok konuşulan konularla ilgili bir araştırma yaptırdığı duyurdu. Areda Survey, 27-28 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. ‘Beştepe’de görüşme’ iddialarının da katılımcılara sorulduğunu araştırma sonucunda duyuran şirkete göre iddiaların en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yıprattığından yana katılımcıların görüş belirttiği ifade edildi.

EN ÇOK KILIÇDAROĞLU, EN AZ İMAMOĞLU YIPRANDI

Katılımcıların yüzde 54,5’i Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 36,9’u Muharrem İnce’yi, yüzde 3’ü CHP’yi, yüzde 2,9’u AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı  ve yüzde  2,6’da diğerlerini iddiaların yıprattığı belirtildi. İddiaları medyaya kimin servis ettiği sorusuna ise katılımcılar, yüzde 52,2 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 41,2 CHP’yi karıştırmak isteyenler, yüzde 2,6 Muharrem İnce’ye yakın olanlar, yüzde 1 AK Parti, yüzde 0,2 Ekrem İmamoğlu ve yüzde 3 diğerleri” cevabını verdiği açıklandı.

TEMEL ATAMAMA TÖRENİ HALKI ÖFKELENDİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İleri Biyolojik Atık Su Arıtma” projesini iptal ederek “temel atmama töreni” düzenlemesini nasıl değerlendirdiniz?” sorusu da katılımcılara yöneltildi. 1100 katılımcının yüzde 36,8’i doğru, yüzde 52,9 u yanlış, yüzde 10,4’ü de fikrim yok” cevabını verdiği ifade edildi.  “İleri Biyolojik Atık Su Arıtma” projesinin gereksiz olduğu gerekçesiyle iptalini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise yüzde  35,0 doğru, yüzde 53,1’i yanlış, yüzde 11,9 fikrim yok” yanıtının verildiği paylaşıldı.

"SİYANÜRÜN SATIŞ YASAĞINI KATILIMCILAR DOĞRU BULDU"

Siyanür satışının yasaklanmasının da sorulduğu araştırmada katılımcıların büyük bölümü yasağı doğru buldu. Yasağı nasıl karşıladınız sorularına katılımcıların yüzde 78,3’ü doğru, yüzde 12,2’i yanlış cevabı verdiği belirtildi. Yüzde 9,6’sı ise “fikrim yok” görüşünü paylaştığı kaydedildi. İlk ve orta öğretimde uygulanan bir haftalık ara tatilin nasıl bulduklarıyla ilgili katılımcılar, “yüzde 56,3 doğru,  yüzde 33,9 yanlış, yüzde 9,8 fikrim yok” cevabını verdi. “Şahane/Efsane Cuma” öncesi başlatılan indirimlerden yararlandınız mı?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 6,5 evet, yüzde 93,5’i ise hayır görüşünü paylaştı. “İran, Irak, Lübnan ve Hong Kong’da yapılan protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 49,2’si dış ülkelerin kışkırtmasıyla, yüzde 38,3’ünün halkın normal tepkisi, yüzde 12,4’ü ise fikrinin olmadığı cevabı verdi.

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DHA

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