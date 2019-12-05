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05 Aralık 2019 Perşembe 13:12:28 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 13:15:34

'Ankesör'' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı

FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullananlara yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların sayısı 952'ye yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullananlara yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların sayısı 952'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin İstanbul'daki eylemlerine katılan ve aralarında muvazzaf askeri personel, askeri öğrenciler de dahil 1649 şüpheli yönünden, 4 bin 3 sabit hat üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbeye karışan şüphelilerden 1131'inin (yüzde 69) örgütsel amaçlı sabit hat-ankesör irtibatının bulunduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış, halen deşifre edilemeyen ve aynı zamanda sabit hat-ankesör irtibatı olan örgüt mensuplarının tespitine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmada toplam 19 farklı operasyon yapıldı.

4 bin 501 şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askerlerle bu kişilerden sorumlu sivillerin, örgütsel irtibat amacıyla kullandıkları büfe, market, fatura ödeme merkezleri gibi çeşitli yerlerde kurulu kontörlü hatlarla kamuya açık yerlerdeki ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları belirlendi. Soruşturmada, bu yöntemle görüşme yapan 4 bin 501 şüphelinin tespiti gerçekleştirildi.

Bu kişilerden darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem yapılmayan 2 bin 829 asker hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Söz konusu şüphelilerden 2 bin 467'si gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 625'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgütle ilgili bilgi vererek serbest kalırken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 327 şüpheli ise hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içi bilgi verdikleri gerekçesiyle adli kontrol şartıyla salıverildi.

Böylece, sabit hat-ankesör soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren itirafçı sayısı 952'ye yükseldi.

"Ankesör" soruşturması kapsamında bugüne kadar 1526 şüpheli de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Bu arada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi geçen ay verdiği bir kararla FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla ardışık aramaların, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olarak sayılmasına hükmetmişti.

(AA)

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