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29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 02:28:02

'Ankara'yla ittifak söz sahibi yapar'

Başbakan Muhammed’in Türkiye ziyaretini değerlendiren Malezya basını, Ankara’yla yapılacak ittifakla, ülkenin ABD’ye karşı daha fazla söz sahibi olabileceğini yazdı.. Malezya’nın savunma sistemini ATAK ve İHA’larla güçlendirmesinin de, bölgedeki etkinliğini artıracağına dikkat çekildi. 

Güneydoğu Asya ülkesinin önde gelen medya kuruluşlarından Malay Mail, Başkan Erdoğan’ın konuğu olarak Türkiye’de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ziyareti üzerine çok önemli tespitlerde bulundu. “Doktor Mahathir'in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik” başlıklı yazıda, iki ülkenin müttefik olması halinde, Ankara ve Kuala Lumpur’un karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğine dikkat çekildi. Gazete haberinde, çarpıcı analizlerini üç ana başlık altında topladı. Gazete, “Malezya yeni büyük kardeşini bulmuş olabilir” başlığında Başbakan Muhammed Mahathir'in Türkiye hakkında “Müslüman çoğunluğa sahip gelişmiş ender ülkelerden biri” yorumuna yer verdi. 

SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI DİRENİŞ 

İki ülkenin birbirine, kendi kıtalarında fırsatlar sunacağına dikkat çekilerek, “Malezya Türkiye’yle ittifak yaparak çok başarılı olabilecek bir imkan kazanmış olur. Türkiye Malezya için Avrupa'ya açılan bir kapı olabilecekken, Malezya da Türkiye için Asya'ya açılan bir kapı olabilir” ifadeleri kullanıldı.  İşbirliğinin artmasıyla, Batı ve Asya etkileşimine ek olarak jeopolitik açıdan başka muhtelif sonuçların da doğabileceğine işaret eden gazete, “Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ve Çin’le de yakın ilişkiler sürdürmekte. Başbakan Mahathir Muhammed'in ise 'yeni sömürgeciliğe' (neocolonialism) gösterdiği direniş ise bilinen bir gerçek. Malezya, Türkiye’yle ittifak çerçevesinde ABD'ye karşı daha fazla söz sahibi olabilir” yorumunda bulundu. 

‘CAYDIRICI BİR SİLAH OLACAK’ 

Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiinden attığı başarılı adım ve projelerden övgüyle söz edildi. Gazete, “Malezya'nın savunma sistemi sorunu çözülebilir” ikinci ana başlığında, ATAK ve ANKA’yla ülkenin bölgedeki gücünü artıracağına dikkat çekti. Malezya’nın savunma sisteminin çağın gerisinde kaldığını vurgulayan Malay Mail, Kuala Lumpur yönetiminin bu eksikliğini Türk üretimi ATAK helikopteriyle kapatabileceğini söyledi. 

4 KAT DAHA UCUZ HELİKOPTER

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla ürettiği ATAK helikopterinin, üstün teknolojisine karşın piyasadaki muadillerine göre fiyat olarak tam 4 kat daha ucuz olduğuna dikkat çeken gazete, “Singapur'un F-35 alımına karşı caydırıcı bir silah olacaktır” ifadelerine yer verdi. ATAK’ın ardından Türkiye üretimi insansız hava aracı ANKA’nın da Malezya için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren gazete, Başbakan Mahathir Muhammed'in “Türk üretimi ANKA sayesinde Malezya bölgede söz sahibi olabilir” sözlerine değindi. 

İSLAM DÜNYASININ LİDERİ TÜRKİYE 

Malay Mail gazetesi, ilişkileri artıracak yeni adımlarla, Türkiye, Malezya ve Pakistan’ın Müslüman dünyasına liderlik edeceğini belirtti.   

“Başbakan Mahathir Muhammed ilan etti. Müslüman dünyanın rönesansına liderlik etmek için Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında üçlü bir pakt imzalanması söz konusu. Suudi Arabistan ve İran bu yüzden korkmalılar” ifadesine yer veren gazete, “Müslüman dünya, sömürgeci ülkeler tarafından kolunu bile kaldıramayacak hale getirildi. Bunun en dikkat çeken örnekleri, Filistinliler, Myanmar'dakiler ve Uygurlar olurdu. Bu üç ülkenin Müslüman dünyaya önderlik ettiğini görmek ilginç olurdu” yorumunda bulundu. Malay Mail, Müslüman dünyanın yeniden ayağa kalkması için atılacak ilk adımın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yenilenmesi olduğunu söyledi. İslam rönesansının bundan daha fazlasını gerektirdiğini de aktaran gazete, “Türkiye, Malezya ve Pakistan; eğitim, savunma ve iktisat alanlarında adım atmalıdır” dedi. 

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