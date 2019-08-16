Ankara'dan ABD'ye net uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis’le bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye sınırında ABD’yle tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeyle ilgili soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik” dedi. Çavuşoğlu, “Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. Bunun için müşterek harekat merkezinin kurulmasını kararlaştırdık. İnsansız hava araçlarımız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabii ki gözlem noktaları olacak, birlikte devriyeler de gezilecek ama bunlar işin bir detayı. Buradaki amaç, bir güvenli bölgenin oluşturulması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da burada '20 mil sözü' vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır ancak o zaman güvenli bölge olabilir” ifadelerini kullandı.

PKK'YA SİLAH YARDIMI SÜRÜYOR

Bu bölgenin istikrara kavuşturulması ve burada yaşayan kişilerin bölgeye geri gönderilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, başta Suriyeli Kürtler olmak üzere dönmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu kişilerin orada kendilerini güvende hissetmediğini, YPG/PKK'nın bu kişileri zorla gönderdiğini ifade etti. “Burada başından beri söylediğimiz bir şey var, ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır” diyen Çavuşoğlu, “Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken, ABD bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de yine TIR’larca silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor, iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Başlangıç ilk adım doğru ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. Yapılan ve yapılacak çalışmaların amacı budur” diye konuştu.

SORUNLARIN HEPSİ ÇÖZÜLECEK

ABD’yle sorunları çözmeye odaklandıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bunlardan bir tanesi de Fırat'ın doğusundaki durum ve oluşturulacak güvenli bölge. Orayla ilgili ve Suriye'nin geneliyle ilgili görüşmelerimizi Rusya ve diğer aktörlerle de sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlib'de sükunetin tam hakim olması, bir taraftan Anayasa Komisyonu’nun kurulması ve PKK/YPG'nin bu bölgeden arındırılması. Gördüğümüz kadarıyla rejim de bunu çok istiyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için çalışmalarımızı gerek Astana platformunda gerekse Cenevre başta olmak üzere diğer platformlarda sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” dedi.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde, ABD’yle koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin henüz detaylandırılması gereken birçok konu olduğunu belirterek, “Söylediğimiz, ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar” dedi.

Programdaki 9 ülkeden biri olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’deki üretimlerin sürdüğünü belirtti.

F-35’TEN ÇIKARILMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine yönelik ABD’nin F-35 adımını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. F-35 programı hakkındaki soruya, “Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir” yanıtını verdi. ABD'de bulunan bazı Türk askerlerinin ve teknik personelin F-35 programlarına dahil edilmediğini, bir kısmının da döndüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, F-35 programının 9 ülkenin içinde bulunduğu ortak program olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye'de üretimler halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TSK KONUŞLANACAK

Türkiye ve ABD’nin vardığı güvenli bölge mutabakatıyla, Şanlıurfa’da kurulacak olan Müşterek Harekat Merkezi kısa süre içinde faaliyete geçecek. Ardından TSK, PKK/YPG’li teröristlerin kontrol altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyinde 10 askeri üs kuracak. İlerleyen süreçte üs sayısı artırılacak.

Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Şanlıurfa’da harekât merkezinin kurulumu için inceleme yaptı.

ASKERİ HEYET SIFIR NOKTASINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini duyurdu. Ankara’ya gelen ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyet, ardından harekat merkezinin kurulumuyla ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geçti. Akçakale’ye gelen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. 3. Hudut Tabur Komutanlığı’ndaki çalışmalar devam ederken sınır hattına gelen heyet, eski gümrük kapısıyla yeni gümrük kapısı bölgelerini gezdi.

Pentagon’dan yapılan güvenli bölge açıklamasında bazı operasyonlara yakın zamanda başlanacağı belirtildi.

ANLAŞMA AŞAMA AŞAMA UYGULANACAK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak üzere Türkiye’yle varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek, “Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte, Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye’yle istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor” dedi.