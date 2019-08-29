  • Bist 100
    96596.3
  • Dolar
    5,8243
  • Euro
    6,4546
  • Altın
    286,9960
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avlu’nun yapımcısı Hayri Aslan: Gelin senaryolarda şiddeti bitirelim Avlu’nun yapımcısı Hayri Aslan: Gelin senaryolarda şiddeti bitirelim
'YPG çekiliyor' dediler! Teröristlerin tabela oyunu bugün ortaya çıktı! 'YPG çekiliyor' dediler! Teröristlerin tabela oyunu bugün ortaya çıktı!
N'Koudou'dan Lemina'ya Beşiktaş çağrısı N'Koudou'dan Lemina'ya Beşiktaş çağrısı
Hande Ataizi: Bodrum'da fiyatlar hep geçirme Hande Ataizi: Bodrum'da fiyatlar hep geçirme
Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz
Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1 Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1
Çanta krizine mahkeme son noktayı koydu Çanta krizine mahkeme son noktayı koydu
Zeynep Bastık ve 13 şarkıcı 'Emine Bulut'un kızı için sahnede Zeynep Bastık ve 13 şarkıcı 'Emine Bulut'un kızı için sahnede
Taksi şoförlerine ilişkin araştırma yapıldı! Sonuçlar korkunç Taksi şoförlerine ilişkin araştırma yapıldı! Sonuçlar korkunç
Oğlunun ölümüne neden olmuştu... İstenen ceza belli oldu Oğlunun ölümüne neden olmuştu... İstenen ceza belli oldu
Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı
Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
Antalya'da sokak köpeği bıçaklanarak öldürüldü Antalya'da sokak köpeği bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de teknolojinin nimetleri kullanılıyor! Fenerbahçe'de teknolojinin nimetleri kullanılıyor!
İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı
Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Adalet Bakanı Gül: İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar Adalet Bakanı Gül: İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar
Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı
Sosyal medya ve diziler çocukları şiddete itiyor Sosyal medya ve diziler çocukları şiddete itiyor
Fernandes, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi Fernandes, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi
Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB atama sonuç ekranı Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB atama sonuç ekranı
G.Saray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor G.Saray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor
Turizmde rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak Turizmde rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:36:57 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:39:51

Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı

Milliİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Ankarada yakalanan FETÖ/PDY üyesi avukat Reşat Nazmi Oralın, örgüt içinde üst seviyedeki mahrem imamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Oralın 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu belirlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral´ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirtildi. Oral´ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK´da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor. 

ABD´de FBI tarafından yakalanan FETÖ´nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil´in üst aramasında Oral´ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral´ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral´ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT´in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral´ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ