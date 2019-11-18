Ankara'da vize operasyonu: 26 şirket hakkında 35 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vize danışmanlık şirketi adıyla çok sayıda şirket açıldığı, bu şirketlerin internet üzerinden reklam vererek, uluslararası çalışan ve konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı olan yasal firma oldukları izlenimi vererek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla harekete geçti.

Kişisel veri niteliğindeki pasaport, kimlik, tapu, banka kayıtları gibi verileri ele geçirdikleri iddialarıyla ilgili yüzlerce mağdurun başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılırken, 26 şirket ve 35 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinden arama ve el koyma kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin gözaltına alması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.