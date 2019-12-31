Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı
Ankara'da yılbaşı için saldırı hazırlığında yakalanan 5 DEAŞ'lı teröristin cep telefonlarında akılalmaz görüntülere ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.
Suriye'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.
ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM
Ankara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu. Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.
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