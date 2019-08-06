06 Ağustos 2019 Salı 08:43:12 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 08:49:23
Ankara'da sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Ankara'da Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 100 şişe sahte içki ele geçirildi.
Ankara'da Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 100 şişe sahte içki ele geçirildi.
Çankaya ve Polatlı'da iki ayrı adrese operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları aramalarda 100 şişe sahte içkiye el koydu. Operasyonda 3 ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA
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