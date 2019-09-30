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30 Eylül 2019 Pazartesi 14:40:49 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:50:38

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Vali Şahin, "3 kişi hayatını kaybetti, 3 tane de ağır yaralı bulunuyor" dedi.

Ankara İl Emniyet Müdürü otobüste incelemelerde bulundu

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.

(DHA)

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