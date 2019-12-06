06 Aralık 2019 Cuma 09:58:13 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 11:09:11
Ankara'da Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 47 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
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