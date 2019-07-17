Ankara'da kaçak içki operasyonu
Ankara'da iki mahalleye düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan çok miktarda etil alkol ve malzeme ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde Serhat ve Batı Sitesi mahallelerine düzenlediği operasyonda 1 litrelik 35 bin 856 şişe etil alkol, 13 bin 830 adet de alkollü içki yapımında kullanılan aroma, anason, likit malzemeleri ele geçirdi. Evlerde gözaltına alınan Tufan T., Vedat B., Enis Bahadır Y., Taner A. ve Ömür Ö., işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
- THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı
- Adalet Bakanı Gül: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
- Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında cezalar belli oldu