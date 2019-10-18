18 Ekim 2019 Cuma 09:29:42 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 09:33:00
Ankara'da FETÖ operasyonu! 20 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8’i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
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