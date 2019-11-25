25 Kasım 2019 Pazartesi 09:29:36 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:34:27
Ankara'da ByLock operasyonu: 34'ü yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 34 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
AA
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