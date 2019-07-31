Ankara'da 'Barış Koridoru' hamlesi: Güvenli Bölge Türkiye için 'ara formül'

  • Bist 100
    102072
  • Dolar
    5,5333
  • Euro
    6,1720
  • Altın
    253,9200
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TUS geç başvuruları ne zaman alınacak? TUS sınavı ne zaman? TUS geç başvuruları ne zaman alınacak? TUS sınavı ne zaman?
HDP Belediye binasında kaçak elektrik çıktı! HDP Belediye binasında kaçak elektrik çıktı!
Metroda tacizi önleyen adamdan son dakika haberi geldi! Genç kadının tacize uğradığını anladı ve... Metroda tacizi önleyen adamdan son dakika haberi geldi! Genç kadının tacize uğradığını anladı ve...
Başkan Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın eşini telefonla aradı Başkan Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın eşini telefonla aradı
Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
Rusya ABD'yi uyardı: Harekete geçebiliriz Rusya ABD'yi uyardı: Harekete geçebiliriz
Memur emekli maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısı ne zaman? Memur emekli maaşı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısı ne zaman?
Katil Netanyahu Batı Şeria'daki işgalini açık açık ilan etti, Batı'dan ses yok Katil Netanyahu Batı Şeria'daki işgalini açık açık ilan etti, Batı'dan ses yok
Ünlü YouTuber Grant Thompson feci şekilde hayatını kaybetti Ünlü YouTuber Grant Thompson feci şekilde hayatını kaybetti
5. İstanbul Fellowship için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor 5. İstanbul Fellowship için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor
MİT yeni binasına taşınmak için gün sayıyor MİT yeni binasına taşınmak için gün sayıyor
7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Finalistleri Belirlendi 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Finalistleri Belirlendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pucca'nın beraatini istedi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pucca'nın beraatini istedi
Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2019 atama şartları! Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2019 atama şartları!
3 puanlık indirim! 25 bin TL cepte kalacak 3 puanlık indirim! 25 bin TL cepte kalacak
Sberbank, DenizBank'taki hisselerini Emirates NBD'ye devretti Sberbank, DenizBank'taki hisselerini Emirates NBD'ye devretti
İran için Almanya'ya baskı artıyor: ABD ile hareket etmemiz imkansız İran için Almanya'ya baskı artıyor: ABD ile hareket etmemiz imkansız
Son Dakika: Kamu işçisinin zam pazarlığında zam teklifi belli oldu Son Dakika: Kamu işçisinin zam pazarlığında zam teklifi belli oldu
Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 2 tonluk boğa, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 40 bin TL'den satışa çıkarıldı Kayseri'de 2 tonluk boğa, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 40 bin TL'den satışa çıkarıldı
2019 DGS Kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS Kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
BM: Denizde mahsur kalan 15 Etiyopyalı açlık ve susuzluktan öldü BM: Denizde mahsur kalan 15 Etiyopyalı açlık ve susuzluktan öldü
Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak
İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29:23 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39:41

Ankara'da 'Barış Koridoru' hamlesi: Güvenli Bölge Türkiye için 'ara formül'

MGK tarihinin en uzun süreli toplantılarından biri geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada tanımlanan 'Barış Koridoru' vurgusu Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha en üst perdeden teyit ederken, "Peki şimdi ne olacak?" sorusu daha da anlam kazandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'Barış Koridoru' tanımlamasının önemine işaret ederek, "Bu nitelemeden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile tamamlayıcı olacak bir adım atılacağını anlıyoruz. Türkiye ve ABD arasında anlaşılan 'Güvenli Bölge' bir ara formül. Bu koridorun dışında bir terör devleti kurulmasına izin verilecek gibi bir algı oluşmamalı. Türkiye için nihai hedef PKK'nın dağıtılması ve elindeki silahların alınması" şeklinde konuştu.


Türkiye, son dönemlerin en önemli Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından birine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurul, 6 saat süren görüşmelerin ardından çok önemli maddeler içeren 'karar metni' yayınladı.

Metinde yer alan en dikkat çekici ifadelerden biri de hiç şüphesiz 3 numaralı madde oldu. Söz konusu maddede "Bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" görüşüne yer verildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaptığı açıklamada, MGK'nın gündeminde çok önemli maddeler olduğu ve bu nedenle uzun sürmesinin olağan karşılanması gerektiğini anlattı.

Ülke içindeki terör unsurlarıyla mücadeleden Pençe Harekatı'na, Suriye'deki gelişmelerden Doğu Akdeniz ve KKTC'ye kadar her biri kendince ağırlığı bulunan konuların bu MGK'da masaya yatırıldığına işaret eden Ağar, şöyle devam etti:

"Çok fazla konu başlığı, çok fazla sıcak bölgenin olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD ile yaşanan F-35 krizinden S-400'lerin gelmesi ve Milli Muharip Uçağın inşasına kadar farklı detaylar gündeme gelmiştir.

Tabi ki en önemli maddelerden biri hiç şüphesiz Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir harekat. Türkiye, karar verici unsurlarıyla bu MGK'da bir risk analizi yaptı. Tehditler değerlendirildi, fayda-maliyet analizi yapıldı ve bir karar varıldı.

Bildiride en dikkati çekici vurgu'Barış Koridoru' kısmı. Bu kavram ilk kez karşımıza çıkıyor. Türkiye, daha önce bölgede yaptığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile örtüşecek bir adımdan bahsediyor. İstikrar ve barış vurgusu son derece kayda değer. Suriye'de Kürtlerle alıp veremediğimiz bir konu yok. Bizim için sorun eli silahlı teröristler.

Türkiye sadece Kürtler için de değil bölgedeki tüm etnik, mezhebi, meşrebi yapıların teröristlerinden korunmasına yönelik adımlar atıyor. Aslına bakarsanız bu adımlar Kürtleri teröristlerden kurtarmak için de atılıyor. Bizim orada temel derdimiz; bölgenin bir 'refah adasına' dönüşebilmesini sağlamak.

Özellikle Batı medyası bu süreci Türkler-Kürtler olarak ayrıştırmak üzerine bir dil kullanıyor. Halbuki bizim terörle mücadelemizde şehit verdiğimiz askerlerimiz için Kürt vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Diğer tarafta Ayn-El Arap örneğinde olduğu gibi, 400 bin Kürt bölgeden kaçıyor. Bu insanlar PKK'dan kaçıyor. Olayın Kürtlükle bir ilgisi yok."
Türkiye tehdidi bertaraf edecek

Türkiye'nin '40 km derinlikte güvenli bölge oluşturulması' sürecine bir 'ara formül' olarak baktığının altını çizen Ağar, şunları kaydetti:

"ABD, bölgedeki terör gruplarını DEAŞ ile mücadelede kullandığını iddia ederek meşrulaştırmaya çalışıyor.

Türkiye de bunun karşısında ABD'ye 'Yanlış oyuncuyla ilerlemeye çalışıyorsun. Senin bu noktadaki tercihini görüyorum ve bölgedeki teröristleri DEAŞ için değil Suriye, Irak, İran ve sonunda Türkiye'nin üniter yapısının bozulması için kullanacağını biliyorum' mesajını veriyor.

Bu kapsamda 40 km derinlik, Türkiye için bir ara formül. Türkiye'nin 'PKK'yı kabul ediyorum, 40 km ötede var olabilirler' tarzı bir yaklaşımı kesinlikle söz konusu olamaz.

Abdullah Ağar, "Eğer Barış Koridoru 'ara formül' ise Türkiye'nin sizce nihai hedefi ne olabilir?" sorusunu da yanıtladı ve "PKK'nın dağıtılması ve elindeki silahların alınması" ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!
Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a Türkiye'den sıkı takip
Hamı 200 işlenmişi 40 bin dolar! Türkiye'den dev adım!
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F-35 projesinde kalma arzumuzu ilettik
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
AYM'nin gerekçesi kararından beter
Emre Mor KAP'a bildirildi
Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Başakşehir'de dehşet anları! Ablası kardeşini ölümden böyle kurtardı
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde
CHP'nin önemli ismi Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Böyle saçma şey olmaz
Günün kahramanları: 30 kişiyi iş makinesi ile kurtardılar
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
Müthiş rakamlar! TÜİK az önce açıkladı!
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Arap basınından, Mbaye Diagne iddiası!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ