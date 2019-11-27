Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde FETÖ'cü Prof. son güne kadar görevde kalmış

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Kara Harp Okulu davasında anayasal düzeni ihlale yardım suçundan hapis cezası alan Sait Gürbüz'ün son güne kadar görevde kaldığı ve aynı zamanda soruşturma yürürken üniversitede kritik görevlere getirildiği ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına göre FETÖ'cü Sait Gürbüz, davası sürerken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne müdür olarak atandı.

Soruşturması devam eden bir şahsın üniversite tarafından kritik bir pozisyona getirilmesine dikkat çeken saygı Öztürk, kaleme aldığı yazısında, "Önemli bir davanın sanığı durumunda olan kişinin toplum hayatı ve kamuda önemli olan belge ve sertifikaları vermesini hadi gelin de yadırgamayın. Olayı biraz daha açalım: Her kamu personelinin atanması sırasında incelenmesi ve ilgili kuruma gönderilmesi gereken belgeler var. "Gizli" kayıtlı bu belge her yerde üst düzey yetkili tarafından teslim alınır ve ancak o kişi tarafından açılır. Üniversitede konuşulan ise Sait Gürbüz'le ilgili güvenlik soruşturmasının üniversiteye geldikten sonra kaybolduğudur. "Olur mu?" demeyin oluyor işte." ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmer Barca'ya atıfta bulunan yazar Öztürk yazısının devamında ise, "Kritik bir üniversiteye gelen, 15 Temmuz Darbe Girişimi Davasında yargılanan kişinin üniversitede nasıl göreve başlatıldığı, Üniversite Rektörünün bu konuda neler yaptığı da merak konusu. Darbeye yardım ve FETÖ üyeliğinden yargılananların bırakın profesör kadrosuna yükseltilmesini, onca deneyimli profesörken varken müdür olarak atanması tabii ki normal bir durum değil. Hakkında bu kadar önemli iddia bulunan kişinin güvenlik soruşturması yapılmadı mı, ya da gelen belge nasıl kayboldu? İşte bunların da üzerinde durulmalı." şeklinde devam etti.