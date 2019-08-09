'Ankara-Sivas YHT'yi 2020 sonu tamamlamak istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyor olacağız, 2020 sonu bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek. Ankara-Sivas YHT Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek.