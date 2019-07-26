26 Temmuz 2019 Cuma 11:41:44 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:51:16
Ankara merkezli 7 ilde operasyon! 47 kişi yakalandı
Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden 3 farklı gruba yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen baskınlarda 47 şüpheli yakalandı.
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