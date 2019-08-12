12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57:45 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:58:33
Ankara Kuzey Çevre Yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.
(İHA)
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