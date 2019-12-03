Ankara’daki başarılı bir lisede çekildiği öne sürülen şok görüntüler gündemi sarstı.

HABABAM SINIFI'NA RAHMET OKUTACAK CİNSTEN!

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, öğretmenin yüksek gürültüden ders işleyişinin mümkün olmadığı bir ortamda ders anlatmaya çalışması ve o esnada pencere kenarında oturan bir öğrencinin sigara içtiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HALEN SUSKUN

Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, okulların en büyük sorununun “disiplinsizlik” olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı göreve çağırdı.

Twitter’ı aktif kullanan Akpınar ise henüz konuyla ilgili halen bir açıklama dahi yapmadı.