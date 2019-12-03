Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok
Sosyal medyada paylaşan video kısa sürede gündem oldu. Söz konusu görüntülerde bir öğrenci, öğretmeni ders anlatırken sınıfta gizli gizli sigara içtiği görüldü. Videoda arkadaşının "duman içeri geliyor" sözleri duyuluyor. Üstelik yüksek gürültüye ortasında öğretmenin ders anlatmaya çalışması çarpıcı anlara sahne oldu. Tepkiler kısa sürede kamuoyunda gündem oldu. Bir vatandaş görüntüler hakkında "Okulların en büyük sorunu disiplinsizliktir" yorumunda bulundu.
Ankara’daki başarılı bir lisede çekildiği öne sürülen şok görüntüler gündemi sarstı.
HABABAM SINIFI'NA RAHMET OKUTACAK CİNSTEN!
Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, öğretmenin yüksek gürültüden ders işleyişinin mümkün olmadığı bir ortamda ders anlatmaya çalışması ve o esnada pencere kenarında oturan bir öğrencinin sigara içtiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HALEN SUSKUN
Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, okulların en büyük sorununun “disiplinsizlik” olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı göreve çağırdı.
Twitter’ı aktif kullanan Akpınar ise henüz konuyla ilgili halen bir açıklama dahi yapmadı.
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