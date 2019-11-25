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25 Kasım 2019 Pazartesi 12:56:40 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 13:32:32

Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler

Ankara’da S-400 testi yapılacak. S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı test edilmeye başlandı. İlk görüntüler de az önce geldi

Ankara Valiliği, bugün ve yarın başkent semalarında, F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, savaş uçakları S-400'lerin radar testleri kapsamında havalanacak.

 

Ankara Valiliği, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur.” dedi

İKİ SİSTEM DÖRT BATARYA

Teslimat planına göre, Türkiye'ye iki filo (sistem) şeklinde S-400'ler teslim ediliyor. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. İlk filoya ait iki bataryanın intikali tamamlandı.

Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı. Birinci grup malzeme sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri taşınması da 15 Eylül'de tamamlanmıştı.

S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de operasyonel olması bekleniyor.

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