Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline soruşturma başlattı
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.
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