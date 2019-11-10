Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem Yeter hakkında istinaf mahkemesine başvurdu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin beraatına hükmettiği eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter'le ilgili kararın bozulması istemiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, Ekrem Yeter'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden beraatına hükmeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik istinaf kanun yoluna gitti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvuran başsavcılık, Yeter'le ilgili savcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verilen beraat kararının bozulmasını istedi.
AA
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