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08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:55:38

ANKA'dan rekor uçuş

Milli insansız hava aracı ANKA, bir günden uzun süre havada kalmayı başardı. ANKA, 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attı. Türkiye’nin ilk milli İHA’sı ANKA, ordunun tüm birimlerinde kullanılıyor.

Türk Savunma Sanayii, son yıllarda yaptığı büyük atılımlar ve ürettiği son teknoloji silahlarla dünyanın dikkatini çekiyor. Yerli ve milli savunma ürünleriyle ilgili göğsümüzü kabartacak haberler ardı ardına geliyor. Son haber Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA’dan geldi.

PARAMETRESİ DEĞİŞTİ
TUSAŞ’tan dün yapılan açıklamada, ANKA’nın 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attığı bildirildi. ANKA'nın temel performans parametrelerinde havada kalış süresi 24 saat olarak belirtiliyor. 2010 yılında ilk denemesi yapılan milli İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirebiliyor.
MOTOR TESTLERİ SÜRÜYOR
TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil geçtiğimiz aylarda, ANKA’nın yeni modeli ANKA-2’nin müjdesini vermişti. Kotil, ANKA-2’nin motor testlerinin sürdüğünü belirterek, “Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek” demişti. 2 motorlu ANKA-2, 700 kg’dan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

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