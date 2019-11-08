ANKA'dan rekor uçuş

Türk Savunma Sanayii, son yıllarda yaptığı büyük atılımlar ve ürettiği son teknoloji silahlarla dünyanın dikkatini çekiyor. Yerli ve milli savunma ürünleriyle ilgili göğsümüzü kabartacak haberler ardı ardına geliyor. Son haber Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA’dan geldi.

PARAMETRESİ DEĞİŞTİ

TUSAŞ’tan dün yapılan açıklamada, ANKA’nın 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attığı bildirildi. ANKA'nın temel performans parametrelerinde havada kalış süresi 24 saat olarak belirtiliyor. 2010 yılında ilk denemesi yapılan milli İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirebiliyor.

MOTOR TESTLERİ SÜRÜYOR

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil geçtiğimiz aylarda, ANKA’nın yeni modeli ANKA-2’nin müjdesini vermişti. Kotil, ANKA-2’nin motor testlerinin sürdüğünü belirterek, “Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek” demişti. 2 motorlu ANKA-2, 700 kg’dan fazla faydalı yük taşıyabilecek.