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13 Ekim 2019 Pazar 10:32:27 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 10:33:45

Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ),Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyon sahasındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran insansız hava araçlarına (İHA) yenileri eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ),Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla Ankalar envantere katıldı. Anka, geçen yıl Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDA KEŞİF

Elektro optik ve kızılötesi kameralar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gibi faydalı yüklere sahip 3 hava aracı ve yer birimlerinden oluşan sistem, gece ve gündüz, kötü hava şartları dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirecek. Sahip olduğu radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

TOPLAM SAYI 22'YE ULAŞTI

Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek Anka sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22'ye ulaştı. Anka'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı. Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envantere girdi. Ankaların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Yeni faydalı yüklerle kabiliyetleri artırılan Ankaların, keşif-gözetleme yetenekleri güçlendirilip daha geniş alanı kapsayacak şekilde geliştirildi.

İç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlarda da görev alan Ankalar, karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı. Ankalar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına da operasyonel destek veriyor.

(AA)

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