Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden Mehmet Avcı tutuklandı

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor
MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı
HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı
KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor
Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu
Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı
Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti
Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi
12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor
Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi
İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi
Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu
Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı! Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı!
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak
15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı 15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı
Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu
Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar
CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı
Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü
ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi
Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz
195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi 195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 13:18:37 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 13:20:55

Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden Mehmet Avcı tutuklandı

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan M.A., yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan iş insanı M.A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfretti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan M.A., dün sabah adliyeye sevk edildi. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla M.A., dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başiskele ilçesinde ikamet eden M.A.’nın kendi Facebook hesabında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici şekilde sözler sarf etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; şüpheli 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle Kocaeli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüpheliye isnat edilen eylem TCK 216/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiş, yasada öngörülen ceza miktarı itibariyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında kaldığı düşüncesiyle şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihinde yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

TUTUKLANDI

M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ